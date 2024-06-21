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Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата

Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата Проведение COP29 в Баку подчеркивает приверженность правительства страны бережному отношению к окружающей среде.
COP29
21 июня 2024 г. 12:41
Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата

Проведение COP29 в Баку подчеркивает приверженность правительства страны бережному отношению к окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом начальник Управления экологической политики при Минэкологии Фаиг Муталлимов заявил, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

"Для Азербайджана большая честь принимать у себя COP29. Данное мероприятие даст возможность мировым лидерам собраться вместе, провести обмен мнениями и укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата. Проведение COP29 в Баку также подчеркивает приверженность Азербайджана бережному отношению к окружающей среде”, - сказал Муталлимов.

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Версия на английском языке Faig Mutallimov: COP29 to contribute to strengthening co-op in fighting climate change
Версия на азербайджанском языке Faiq Mütəllimov: COP29 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə kömək edəcək

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