Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата

Проведение COP29 в Баку подчеркивает приверженность правительства страны бережному отношению к окружающей среде.

Проведение COP29 в Баку подчеркивает приверженность правительства страны бережному отношению к окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом начальник Управления экологической политики при Минэкологии Фаиг Муталлимов заявил, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

"Для Азербайджана большая честь принимать у себя COP29. Данное мероприятие даст возможность мировым лидерам собраться вместе, провести обмен мнениями и укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата. Проведение COP29 в Баку также подчеркивает приверженность Азербайджана бережному отношению к окружающей среде”, - сказал Муталлимов.