Фахреттин Алтун: Климатический кризис напрямую затрагивает настоящее и будущее всего мира

Климатический кризис является одной из важнейших проблем, напрямую затрагивающих настоящее и будущее всего мира.

Климатический кризис является одной из важнейших проблем, напрямую затрагивающих настоящее и будущее всего мира.

Как передает Report, об этом заявил глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем видеообращении к участникам круглого стола "Стратегическая коммуникация в условиях глобального климатического кризиса", организованного в рамках COP29 в Баку.

Он подчеркнул, что одним из самых критических факторов, усугубляющих климатическую ситуацию, являются выбросы парниковых газов.

"Турция намерена достичь нулевой эмиссии к 2053 году. Несмотря на то, что Турция производит лишь 1% от общемировых выбросов парниковых газов, она, как ответственный член глобального сообщества, подписала Парижское соглашение по климату", - сказал Алтун.

Алтун рассказал, что проект "Ноль отходов" (Sıfır atık), реализуемый под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган, стал крупнейшим экологическим движением Турции и вывел на международный уровень политику страны в области защиты окружающей среды.

"Проект "Ноль отходов" достигнет реального успеха благодаря глобальному сотрудничеству и солидарности. Невозможно рассматривать экологический вопрос отдельно от устойчивого развития. Потребности сегодняшнего дня должны удовлетворяться без риска для будущих поколений. Турция полна решимости обеспечить сбалансированный рост в экологической, экономической и социальной сферах, увеличивая инвестиции в возобновляемые источники энергии", - сказал он.

Отметим, в "зеленой зоне" Бакинской климатической конференции будет представлен совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда нулевых отходов (Sıfır Atık Vakfı) – Центр солидарности на COP29 (The Solidarity Hub at COP29).

Таким образом, фонды Азербайджана и Турции объединят свои усилия во время COP29 во имя устойчивости и социального развития. В свою очередь, "Sıfır Atık" представит на этой платформе свои проекты в области эффективности ресурсов, управления отходами и переработки, программы по повышению осведомленности в области охраны окружающей среды и инновационные решения.