Фаган Абдурахманов: В Азербайджане территория площадью 4500 га обозначена как зона возобновляемой энергии

В настоящее время в Азербайджане территория площадью 4 500 гектаров обозначена как зона возобновляемой энергии.

В настоящее время в Азербайджане территория площадью 4 500 гектаров обозначена как зона возобновляемой энергии.

Как передает Report, об этом заявил руководитель департамента развития зон возобновляемых источников энергии Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) Фаган Абдурахманов на инвестиционном форуме по энергопереходу в Центральной Азии в рамках COP29.

"В настоящее время Азербайджан ставит перед собой амбициозные цели, и одной из них является достижение 30% доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны до 2030 года. Этот переход [к чистой энергии], хотя мы все знаем и понимаем, что он непростой, необходим для достижения, в долгосрочной перспективе, устойчивости и энергетической безопасности", - отметил он.

Абдурахманов напомнил, что в Азербайджане к 2027 году планируется инвестировать 2,8 млрд долларов в сферу возобновляемых источников энергии и построить и интегрировать в национальную энергосистему 8 крупных солнечных и ветряных электростанций.

По его словам, за счет указанных инвестиций будет создано около 2 ГВт мощностей ВИЭ.

"2 гигаватта - это не просто цифра, это расчетное число, основанное на оценке, проведенной международными компаниями. Эта цифра показывает, сколько возобновляемой энергии может поглотить наша энергосистема до 2030 года при условии некоторых улучшений, модернизации и прочего", - сказал он.