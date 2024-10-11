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Еврокомиссар: С нетерпением жду COP29 в Азербайджане, впереди нас ждет много работы

Еврокомиссар: С нетерпением жду COP29 в Азербайджане, впереди нас ждет много работы COP29 играет важную роль в обеспечении преемственности и развития результатов, достигнутых на COP28 в Дубае.
COP29
11 октября 2024 г. 17:10
Еврокомиссар: С нетерпением жду COP29 в Азербайджане, впереди нас ждет много работы

COP29 играет важную роль в обеспечении преемственности и развития результатов, достигнутых на COP28 в Дубае.

Как сообщает Report, об этом Комиссар Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстра сказал на серии лекций "Глобальные перспективы" в Университете ADA в пятницу.

Еврокомиссар отметил, что климатическая конференция в прошлом году в Дубае прошла успешно.

«Прошлогодняя конференция была примечательна тем, что нам удалось достичь соглашений по многим вопросам. Проведение COP29 имеет особое значение, поскольку мы должны оценить, насколько эффективно работают эти договоренности. Важно понять, сможем ли мы продолжать совместные усилия в духе солидарности для решения столь важной глобальной проблемы, как изменение климата», - сказал он.

Хукстра, говоря о подготовке к мировой климатической конференции, упомянул Pre-COP29.

“Считаю, что конференция Pre-COP29 стала отличной площадкой для подготовки к реальным переговорам. С нетерпением жду саму конференцию, чтобы принять там участие. Впереди нас ждет очень много работы», - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı: Azərbaycanda COP29-u səbirsizliklə gözləyirəm, qarşıda bizi çox iş gözləyir
Версия на английском языке EU Commissioner: Looking forward to COP29 in Azerbaijan, much work ahead

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