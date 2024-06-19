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Еврокомиссар по вопросам климата посетит Азербайджан в связи с подготовкой к СОР29

Еврокомиссар по вопросам климата посетит Азербайджан в связи с подготовкой к СОР29 Комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра 20 июня посетит Азербайджан.
COP29
19 июня 2024 г. 21:08
Еврокомиссар по вопросам климата посетит Азербайджан в связи с подготовкой к СОР29

Комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра 20 июня посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Баку.

Согласно информации, в рамках визита еврокомиссар проведет встречи в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

В ходе визита запланированы встречи с министром экологии и природных ресурсов, президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым и членами президиума СОР29.

В.Хукстра также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin iqlim fəaliyyəti üzrə komissarı COP29-a hazırlıqla əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке European Climate Commissioner to visit Azerbaijan for COP29 preparations

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