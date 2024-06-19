Еврокомиссар по вопросам климата посетит Азербайджан в связи с подготовкой к СОР29

Комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра 20 июня посетит Азербайджан.
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Согласно информации, в рамках визита еврокомиссар проведет встречи в связи с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
В ходе визита запланированы встречи с министром экологии и природных ресурсов, президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым и членами президиума СОР29.
В.Хукстра также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.