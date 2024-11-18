Еврокомиссар Хукстра ждет хороших результатов по итогам COP29

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра выразил надежду, что к концу недели на СOP29 будут достигнуты положительные результаты по переговорам, проведенным в рамках конференции.

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра выразил надежду, что к концу недели на СOP29 будут достигнуты положительные результаты по переговорам, проведенным в рамках конференции.

Как сообщает Report, об этом Хукстра заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

"Искренне верю, что, несмотря на непростой геополитический контекст, мы можем и должны добиться хорошего результата к концу этой недели", - сказал еврокомиссар.

По его словам, мы пока не достигли целевого показателя ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса. "Также совершенно очевидно, что технически, по крайней мере, мы можем это сделать. Таким образом, это означает, что проблема, с которой мы сталкиваемся, действительно политическая" - сказал Хукстра.

Еврокомиссар также призвал команду COP29 обратиться к сторонам, для того чтобы они представили тексты NCQG.

“Как всегда, на плечах сопредседателей лежит четкая и тяжелая ответственность за подготовку этого документа. Это действительно конференция сторон, и министры готовы к работе”, - сказал он.