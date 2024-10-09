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Еврокомиссар Хукстра примет участие в заседании PreCOP в Баку

Еврокомиссар Хукстра примет участие в заседании PreCOP в Баку Комиссар Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстра примет участие на PreCOP в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который завтра стартует в Баку.
COP29
9 октября 2024 г. 14:29
Еврокомиссар Хукстра примет участие в заседании PreCOP в Баку

Комиссар Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстра примет участие на PreCOP в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который стартует в Баку 10 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тима Макфи.

"Завтра и в пятницу комиссар по климатическим мерам Вопке Хукстра примет участие в заседании Pre-COP29 в Баку, Азербайджан. До начала Конференции ООН по изменению климата COP29 (11 - 22 ноября) остается всего месяц, и эта встреча - ключевая возможность для министров со всего мира собраться вместе до начала официальных переговоров, чтобы активизировать дискуссии и подготовить почву для успешного результата COP29, в том числе по вопросам финансирования климата, международных углеродных рынков, адаптации к изменению климата и выполнения обязательств COP28 по ускорению перехода от ископаемого топлива", - сообщил Макфи.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı Vopke Hukstra Bakıda keçiriləcək PreCOP iclasında iştirak edəcək

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