Еврокомиссар Хукстра примет участие в заседании PreCOP в Баку

Комиссар Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстра примет участие на PreCOP в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который завтра стартует в Баку.

Комиссар Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстра примет участие на PreCOP в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, который стартует в Баку 10 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тима Макфи.

"Завтра и в пятницу комиссар по климатическим мерам Вопке Хукстра примет участие в заседании Pre-COP29 в Баку, Азербайджан. До начала Конференции ООН по изменению климата COP29 (11 - 22 ноября) остается всего месяц, и эта встреча - ключевая возможность для министров со всего мира собраться вместе до начала официальных переговоров, чтобы активизировать дискуссии и подготовить почву для успешного результата COP29, в том числе по вопросам финансирования климата, международных углеродных рынков, адаптации к изменению климата и выполнения обязательств COP28 по ускорению перехода от ископаемого топлива", - сообщил Макфи.