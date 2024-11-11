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Эсра Хатипоглу: Строительство экокампусов должно стать главной целью вузов

Эсра Хатипоглу: Строительство экокампусов должно стать главной целью вузов Университеты должны поддерживать студентов в их инициативах, а создание устойчивых экологических кампусов должно стать главной целью вузов.
COP29
11 ноября 2024 г. 13:43
Эсра Хатипоглу: Строительство экокампусов должно стать главной целью вузов

Университеты должны поддерживать студентов в их инициативах, а создание устойчивых экологических кампусов должно стать главной целью вузов.

Как сообщает Report, данное мнение выразила ректор Университета Бахчешехир Эсра Хатипоглу на панельной дискуссии на тему "Роль высшего образования в борьбе с изменением климата: лидерство, инновации и влияние" в Зеленой зоне COP29.

Она считает, что университеты будут способствовать просвещению будущих поколений в вопросах климата.

Генеральный директор GEDU Global Education Вишваджит Рана также в своем выступлении подчеркнул, что COP29 является шагом на пути к энергетическому переходу, и каждый в мире может перейти к более устойчивому будущему, используя новые технологии.

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Версия на азербайджанском языке Esra Hatipoğlu: Ekoloji kampusların qurulması ali məktəblərin əsas hədəfi olmalıdır

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