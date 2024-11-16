О нас

ЭСКАТО: Необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру ВИЭ

ЭСКАТО: Необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру ВИЭ 12:50
COP29
16 ноября 2024 г. 13:18
ЭСКАТО: Необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру ВИЭ

Необходимо увеличить инвестиции для борьбы с негативными последствиями изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в инфраструктуру возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия на круглом столе высокого уровня по зеленым цифровым действиям, организованном в рамках COP29 в Баку.

Она отметила, что в регионе имеются значительные экономические и социальные преимущества от использования цифровых технологий, но в условиях изменения климата и "зеленого перехода" остается много нерешенных проблем.

"Важно инвестировать в интеллектуальные сетевые системы и инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Зеленая цифровая декларация играет ключевую роль в продвижении цифровых инноваций и борьбе с климатическими изменениями в нашем регионе", - добавила она.

Салсия также поблагодарила правительство Азербайджана за организацию важной климатической конференции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UNESCAP: İqlim dəyişiklərinin mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması üçün sərmayələr artırılmalıdır

Другие новости из категории

Спикер парламента Таджикистана: COP29 поможет укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата
Спикер парламента Таджикистана: COP29 поможет укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 13:16
First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе
First Abu Dhabi Bank: Мы готовы увеличить кредитование МСП для поддержки их в энергопереходе
16 ноября 2024 г. 13:13
Вюсал Шихалиев: Азербайджан включил стандарты ESG в свои национальные стратегии
Вюсал Шихалиев: Азербайджан включил стандарты ESG в свои национальные стратегии
16 ноября 2024 г. 13:12
Орхан Мамедов: Побороть климатического кризиса без участия МСБ невозможно
Орхан Мамедов: Побороть климатического кризиса без участия МСБ невозможно
16 ноября 2024 г. 13:09
Азербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования
ФотоАзербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования
16 ноября 2024 г. 13:07
Спикер парламента Албании: Нужны реальные действия по борьбе с изменением климата
Спикер парламента Албании: Нужны реальные действия по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 13:06
Андрей Яцкин: Голос парламента в защиту климата должен быть услышан
Андрей Яцкин: Голос парламента в защиту климата должен быть услышан
16 ноября 2024 г. 13:01
Технологии Smart Grid обеспечат высокую эффективность управления энергосистемами
Технологии Smart Grid обеспечат высокую эффективность управления энергосистемами
16 ноября 2024 г. 12:56
МВФ работает с Азербайджаном над переходными климатическими рисками
МВФ работает с Азербайджаном над переходными климатическими рисками
16 ноября 2024 г. 12:54
Глава UNODC призвала использовать все доступные инструменты в борьбе с экопреступлениями
Глава UNODC призвала использовать все доступные инструменты в борьбе с экопреступлениями
16 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi