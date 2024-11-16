ЭСКАТО: Необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру ВИЭ

12:50

Необходимо увеличить инвестиции для борьбы с негативными последствиями изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в инфраструктуру возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия на круглом столе высокого уровня по зеленым цифровым действиям, организованном в рамках COP29 в Баку.

Она отметила, что в регионе имеются значительные экономические и социальные преимущества от использования цифровых технологий, но в условиях изменения климата и "зеленого перехода" остается много нерешенных проблем.

"Важно инвестировать в интеллектуальные сетевые системы и инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Зеленая цифровая декларация играет ключевую роль в продвижении цифровых инноваций и борьбе с климатическими изменениями в нашем регионе", - добавила она.

Салсия также поблагодарила правительство Азербайджана за организацию важной климатической конференции.