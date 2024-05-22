ЕС сотрудничает с Азербайджаном для успешного проведения СОР29

Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29.

Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29.

Как сообщает Report, об этом заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Золтан Салаи заявил в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

По его словам, Евросоюз готов предложить пути и планы для эффективной реализации целей COP, оказывать поддержку Азербайджану в продвижении его климатической политики в области транспорта, промышленности и природоохранных решений.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.