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ЕС сотрудничает с Азербайджаном для успешного проведения СОР29

ЕС сотрудничает с Азербайджаном для успешного проведения СОР29 Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29.
COP29
22 мая 2024 г. 10:50
ЕС сотрудничает с Азербайджаном для успешного проведения СОР29

Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29.

Как сообщает Report, об этом заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Золтан Салаи заявил в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

По его словам, Евросоюз готов предложить пути и планы для эффективной реализации целей COP, оказывать поддержку Азербайджану в продвижении его климатической политики в области транспорта, промышленности и природоохранных решений.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке EU working with Azerbaijan for successful COP29
Версия на азербайджанском языке Aİ COP29-un uğurlu keçirilməsi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq edir

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