ЮНЕСКО готова внести вклад в борьбу с изменениями климата

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) готова внести свой вклад в борьбу с изменениями климата.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) готова внести свой вклад в борьбу с изменениями климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении помощника генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Ренато Оттоне Рамиреса к участникам министерской встречи высокого уровня в рамках COP29.

В обращении говорится, что изменение климата также является угрозой сохранности культурного наследия народов.

"К 2100 году может исчезнуть 60% ледников. Природные ресурсы планеты также находятся под угрозой исчезновения. Мы знаем, что жизнь людей тесно связана с культурой. Вот почему мы исследуем влияние изменения климата на культуру", - говорится в послании.

Рамирес подчеркнул, что сохранение культуры также должно быть включено в климатическую повестку. "Культура должна быть одним из ключевых вопросов повестки. ЮНЕСКО готова внести свой вклад в борьбу с изменениями климата", - отметил он.