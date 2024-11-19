Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана

Казахстан делает особый акцент на сокращении выбросов метана в рамках борьбы с изменением климата.

Казахстан делает особый акцент на сокращении выбросов метана в рамках борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы на панельной дискуссии "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей" в рамках COP29.

"Мы активно работаем над проектами по восстановлению пастбищ и развитию органического земледелия в рамках Глобальной инициативы по сокращению выбросов. На сегодняшний день более 4 000 фермеров используют солнечные панели, а порядка 100 хозяйств модернизировали свои ветроэнергетические системы. В дополнение к этому мы внедряем энергосберегающие теплицы, которые обеспечивают высокую производительность при минимальном экологическом воздействии", - отметил он.

Кенжеханулы подчеркнул, что участие в COP29 является значимым этапом для Казахстана в развитии устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменениям климата.