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Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана

Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана Казахстан делает особый акцент на сокращении выбросов метана в рамках борьбы с изменением климата.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:26
Ермек Кенжеханулы: Казахстан придает приоритетное значение сокращению выбросов метана

Казахстан делает особый акцент на сокращении выбросов метана в рамках борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы на панельной дискуссии "Агропродовольственное наследие от COP к COP: ключ к достижению глобальных климатических целей" в рамках COP29.

"Мы активно работаем над проектами по восстановлению пастбищ и развитию органического земледелия в рамках Глобальной инициативы по сокращению выбросов. На сегодняшний день более 4 000 фермеров используют солнечные панели, а порядка 100 хозяйств модернизировали свои ветроэнергетические системы. В дополнение к этому мы внедряем энергосберегающие теплицы, которые обеспечивают высокую производительность при минимальном экологическом воздействии", - отметил он.

Кенжеханулы подчеркнул, что участие в COP29 является значимым этапом для Казахстана в развитии устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменениям климата.

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Версия на английском языке Ermek Kenzhekhanuly: Kazakhstan prioritizes reducing methane emissions
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan rəsmisi: "Metan emissiyalarının azaldılmasına xüsusi diqqət yetiririk"

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