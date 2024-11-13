Ерлан Нысанбаев: COP29 создаст новые возможности для зеленых проектов

Основной целью климатической конференции (COP29) является достижение итоговых документов, которые дадут импульс зеленому финансированию в области климата.

Основной целью климатической конференции (COP29) является достижение итоговых документов, которые дадут импульс зеленому финансированию в области климата.

Об этом в заявлении Report сказал министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

По его словам, это создаст новые возможности для реализации зеленых проектов:

"Данный вопрос довольно актуален для развивающихся стран, в том числе Казахстана и Азербайджана. Надеемся, что на этом мероприятии нам удастся полностью реализовать свои цели по зеленым проектам".

Министр также высоко оценил организацию мероприятия COP29, отметив, что для гостей созданы все условия, и конференция проводится на самом высоком уровне.