Ерлан Кошанов: Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении COP29

Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов на 13-м заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Он сказал, что зеленая повестка сегодня важна для всех стран: "В настоящее время мы сталкиваемся с масштабными вызовами. Весной в Казахстане наблюдалась тяжелая ситуация из-за наводнений и проливных дождей. Некоторые страны оказали нам поддержку, за что мы чрезмерно благодарны. Мы должны действовать сообща, потому что страны не могут бороться с изменением климата в одиночку. До 2040 года необходимо реализовать зеленую повестку, и наши парламенты должны поддержать ее".