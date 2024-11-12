Эрдоган: Саммит лидеров COP29 является мощным проявлением солидарности и ответственности

Саммит лидеров COP29 является мощным проявлением солидарности и общей ответственности перед человечеством.
Как передает Report, об этом заявила первая леди Турции Эмине Эрдоган на своей странице в соцсети "Х".
"Желаю, чтобы саммит мировых лидеров в рамках конференции COP29, проходящего под образцовым председательством дружественного и братского Азербайджана, принес пользу нашему общему дому - планете Земля. Этот саммит является мощным проявлением солидарности, выходящей за пределы границ, и общей ответственности перед природой и человечеством", - написала она.
Эрдоган также выразила надежду на то, что Бакинская конференция поспособствует установлению более справедливого мира.
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum.