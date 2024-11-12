Эрдоган: Саммит лидеров COP29 является мощным проявлением солидарности и ответственности

Саммит лидеров COP29 является мощным проявлением солидарности и общей ответственности перед человечеством.

Саммит лидеров COP29 является мощным проявлением солидарности и общей ответственности перед человечеством.

Как передает Report, об этом заявила первая леди Турции Эмине Эрдоган на своей странице в соцсети "Х".

"Желаю, чтобы саммит мировых лидеров в рамках конференции COP29, проходящего под образцовым председательством дружественного и братского Азербайджана, принес пользу нашему общему дому - планете Земля. Этот саммит является мощным проявлением солидарности, выходящей за пределы границ, и общей ответственности перед природой и человечеством", - написала она.

Эрдоган также выразила надежду на то, что Бакинская конференция поспособствует установлению более справедливого мира.