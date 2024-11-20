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Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе

Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе
COP29
20 ноября 2024 г. 12:32
Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе

Все климатические отчеты последних времен указывают, что мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель секретаря по многосторонним делам и правам человека Мексики Энрике Очоа на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Не будет безопасного места на планете, если глобальная температура повысится на 3 градуса. Это произойдет, если мы кардинально и немедленно не изменим курс. Нет места для отступления от климатических обязательств и односторонних решений", - сказал он.

Очоа подчеркнул, что Мексика сегодня подтверждает свою однозначную поддержку многосторонним усилиям в борьбе с климатическим кризисом. Правительство Мексики объявило о новом Национальном энергетическом плане, который стремится увеличить процент выработки электроэнергии из чистых источников выше 40% к 2030 году, отметил он.

"Для достижения этой цели без ущерба для надежности национальной сети или доступности энергии Федеральная комиссия по электроэнергии инвестирует 23,4 миллиарда долларов. Мы также будем способствовать ответственному участию частного сектора через инвестиции", - сказал Очоа.

Представитель Мексики также призвал стороны к сотрудничеству в достижении коллективной финансовой цели. "Нет эффективных климатических действий без всеобъемлющего подхода, основанного на правах человека, признающего права коренных народов, молодежи и решающего структурные неравенства, которые затрагивают женщин во всем их разнообразии. Поэтому мы призываем стороны принять новую рабочую программу по гендерным вопросам и изменению климата", - сказал он.

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Версия на английском языке Enrique Ochoa: World rapidly moving towards climate catastrophe

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