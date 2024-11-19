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Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации

Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации Либерия сталкивается с нехваткой финансирования для реализации Национального адаптационного плана, оцениваемого в 7 млрд долларов США.
COP29
19 ноября 2024 г. 19:34
Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации

Либерия сталкивается с нехваткой финансирования для реализации Национального адаптационного плана, оцениваемого в 7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель либерийской организации One Life Liberia Эммануэль К. Урей Яркпаволо на мероприятии, посвященном Национальным адаптационным планам и ускорению мер адаптации, в рамках COP29.

Яркпаволо рассказал, что основное внимание уделяется защите побережья, аграрным инновациям и пятилетней повестке инклюзивного развития. Также принят план развития сельского хозяйства на 700 млн долларов.

Он подчеркнул, что Либерия активно участвует в борьбе с изменением климата:
"Мы стараемся увеличивать местные доходы для решения проблем, но без международной поддержки это невозможно. Если климат объединяет нас, мы должны помогать друг другу, чтобы сохранить себя и будущие поколения".

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Версия на английском языке Liberia faces financial shortages in climate change adaptation
Версия на азербайджанском языке Emmanuel Yarkpavolo: "Liberiya iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma üçün maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşir"

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