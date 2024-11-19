Эммануэль Яркпаволо: Либерия нуждается в финансировании для реализации мер адаптации

Либерия сталкивается с нехваткой финансирования для реализации Национального адаптационного плана, оцениваемого в 7 млрд долларов США.

Либерия сталкивается с нехваткой финансирования для реализации Национального адаптационного плана, оцениваемого в 7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель либерийской организации One Life Liberia Эммануэль К. Урей Яркпаволо на мероприятии, посвященном Национальным адаптационным планам и ускорению мер адаптации, в рамках COP29.

Яркпаволо рассказал, что основное внимание уделяется защите побережья, аграрным инновациям и пятилетней повестке инклюзивного развития. Также принят план развития сельского хозяйства на 700 млн долларов.

Он подчеркнул, что Либерия активно участвует в борьбе с изменением климата:

"Мы стараемся увеличивать местные доходы для решения проблем, но без международной поддержки это невозможно. Если климат объединяет нас, мы должны помогать друг другу, чтобы сохранить себя и будущие поколения".