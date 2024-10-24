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Эмин Амруллаев: В связи с COP29 Минобразования запланировало проведение различных мероприятий

Эмин Амруллаев: В связи с COP29 Минобразования запланировало проведение различных мероприятий В связи с COP29 Министерство науки и образования запланировало проведение различных мероприятий, одним из которых является международный фестиваль Green STEAM Азербайджан.
COP29
24 октября 2024 г. 12:18
Эмин Амруллаев: В связи с COP29 Минобразования запланировало проведение различных мероприятий

В связи с COP29 Министерство науки и образования запланировало проведение различных мероприятий, одним из которых является международный фестиваль Green STEAM Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия фестиваля.

По его словам, следующим важным направлением, которое станет одним из значимых наследий COP29, является предложение Азербайджана впервые включить измерение экологической грамотности, наряду с чтением, математикой и естественными науками, в международное исследование PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

"Это предложение было одобрено соответствующими структурами", - отметил он.

Министр также добавил, что 18 ноября в рамках COP29 в Азербайджане пройдет встреча министров образования.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Science and Education Ministry to hold meetings within COP29
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: COP29 çərçivəsində nazirlik bir neçə istiqamətdə görüşlər keçirəcək

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