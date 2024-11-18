Эмин Амруллаев: Представили две инициативы на COP29 - экограмотность и рейтинг устойчивости вузов

Азербайджан продолжает свои усилия по включению изменения климата в учебные программы. Но главной инициативой на СОР29 была инициатива ( причем не только часть национальной, а глобальной повестки) ввести оценку климатической или экологической грамотности

Азербайджан продолжает свои усилия по включению изменения климата в учебные программы. Но главной инициативой на СОР29 была инициатива ( причем не только часть национальной, а глобальной повестки) ввести оценку климатической или экологической грамотности как часть международных проектов оценки, а именно PISA.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках COP29 заявил министр образования Эмин Амрулаев.

"Вместе с ОЭСР и ЮНЕСКО мы выступили с инициативой разработать новую структуру оценки экологической грамотности для описания инструментов измерения в дополнении к имеющимся в рамках PISA", - сказал министр.

По его словам, эта работа будет продолжаться до 2029 года. "Так что вы можете даже назвать это от COP29 до PISA29 на следующие пять лет. И я верю, что результаты первого измерения будут доступны к декабрю 2030 года. Мы надеемся, что многие страны присоединятся к этой инициативе, и у нас впервые будут основанные на фактических данных результаты зеленого образования в разных странах", - заявил Э. Амруллаев.

Вторая инициатива - рейтинг устойчивости университетов на следующий год будет объявлен в Зеленой зоне сегодня вечером. "Я верю, что это также будет очень хорошая дискуссия о том, как университеты могут стать более "зелеными". И этот рейтинг определенно дает много информации о различных подходах, различных показателях и различных методологиях измерения устойчивости в высших учебных заведениях", - сказал он

Помимо этого, обсуждаются учебные программы, подготовка учителей, зеленые школы, вопросы инфраструктуры и все другие связанные темы, что, надеемся, добавит и улучшит климатическое образование, отметил он.

STEAM-образование в Азербайджане эффективно обеспечивает учащихся знаниями и навыками, связанными с экологической устойчивостью, на данный момент у нас около 500 школ, чуть более 100 000 детей вовлечены в эту инициативу, сказал Э. Амруллаев, отвечая на вопросы.

"При STEAM-образовании, которое также можно понимать как проектное обучение, мы стараемся обеспечить, чтобы разные классы в разном возрасте выполняли определенные проекты", - отметил он, добавив, что это включает и экологическое образование, а также способствует, развитию командной работы.