О нас

Эмин Амруллаев: Представили две инициативы на COP29 - экограмотность и рейтинг устойчивости вузов

Эмин Амруллаев: Представили две инициативы на COP29 - экограмотность и рейтинг устойчивости вузов Азербайджан продолжает свои усилия по включению изменения климата в учебные программы. Но главной инициативой на СОР29 была инициатива ( причем не только часть национальной, а глобальной повестки) ввести оценку климатической или экологической грамотности
COP29
18 ноября 2024 г. 14:52
Эмин Амруллаев: Представили две инициативы на COP29 - экограмотность и рейтинг устойчивости вузов

Азербайджан продолжает свои усилия по включению изменения климата в учебные программы. Но главной инициативой на СОР29 была инициатива ( причем не только часть национальной, а глобальной повестки) ввести оценку климатической или экологической грамотности как часть международных проектов оценки, а именно PISA.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках COP29 заявил министр образования Эмин Амрулаев.

"Вместе с ОЭСР и ЮНЕСКО мы выступили с инициативой разработать новую структуру оценки экологической грамотности для описания инструментов измерения в дополнении к имеющимся в рамках PISA", - сказал министр.

По его словам, эта работа будет продолжаться до 2029 года. "Так что вы можете даже назвать это от COP29 до PISA29 на следующие пять лет. И я верю, что результаты первого измерения будут доступны к декабрю 2030 года. Мы надеемся, что многие страны присоединятся к этой инициативе, и у нас впервые будут основанные на фактических данных результаты зеленого образования в разных странах", - заявил Э. Амруллаев.

Вторая инициатива - рейтинг устойчивости университетов на следующий год будет объявлен в Зеленой зоне сегодня вечером. "Я верю, что это также будет очень хорошая дискуссия о том, как университеты могут стать более "зелеными". И этот рейтинг определенно дает много информации о различных подходах, различных показателях и различных методологиях измерения устойчивости в высших учебных заведениях", - сказал он

Помимо этого, обсуждаются учебные программы, подготовка учителей, зеленые школы, вопросы инфраструктуры и все другие связанные темы, что, надеемся, добавит и улучшит климатическое образование, отметил он.

STEAM-образование в Азербайджане эффективно обеспечивает учащихся знаниями и навыками, связанными с экологической устойчивостью, на данный момент у нас около 500 школ, чуть более 100 000 детей вовлечены в эту инициативу, сказал Э. Амруллаев, отвечая на вопросы.

"При STEAM-образовании, которое также можно понимать как проектное обучение, мы стараемся обеспечить, чтобы разные классы в разном возрасте выполняли определенные проекты", - отметил он, добавив, что это включает и экологическое образование, а также способствует, развитию командной работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Education minister: Two initiatives presented at COP29 - eco-literacy, university sustainability rating

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
12 ноября 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi