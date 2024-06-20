Ашрафзаде: Инклюзивность - один из важных принципов председательства COP29

Инклюзивность является одним из важных принципов в ходе председательства COP29.

Инклюзивность является одним из важных принципов председательства COP29.

Как передает Report, об этом заявил старший переговорщик COP29 Эльвин Ашрафзаде в ходе форума по климатической деятельности, организованным Молодежной организацией ДН в Баку.

"Мы придаем большое значение вовлечению молодежи в переговоры по климату. На недавних сессиях в Бонне мы встречались с молодежью, чтобы обсудить, как мы можем интегрировать их в переговоры по климату, в частности в вопросы, касающиеся адаптации",- сказал он.

"Мы должны понимать, что переговоры - это часть процесса нашей борьбы c изменением климата и все усилия направлены на то, чтобы облегчить этот процесс. Что касается ожиданий от COP29, то основное ожидание - это финансирование климатических программ, в том числе финансирование новой коллективной количественной цели по климату", - сказал он.

По словам Ашрафзаде, Азербайджан пытается привести стороны к общему мнению в вопросе того, "как мы можем разблокировать ресурсы для финансирования этой борьбы".

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.