Солтанов: Важно создать атмосферу доверия в рамках COP29

В настоящее время ведутся широкие дискуссии по поводу использования или отказа от ископаемого топлива.

В настоящее время ведутся широкие дискуссии по поводу использования или отказа от ископаемого топлива.

Как передает Report об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор по "COP29 Азербайджан" Эльнур Солтанов заявил в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в Университете ADA.

"Наша основная задача создать атмосферу доверия в рамках COP29 и тем самым внести свой вклад в борьбу с изменениями климата. Это очень важно для нас и мы ждем успешных результатов", - заявил Э. Солтанов.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).