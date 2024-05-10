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Солтанов: Важно создать атмосферу доверия в рамках COP29

Солтанов: Важно создать атмосферу доверия в рамках COP29 В настоящее время ведутся широкие дискуссии по поводу использования или отказа от ископаемого топлива.
COP29
10 мая 2024 г. 12:19
Солтанов: Важно создать атмосферу доверия в рамках COP29

В настоящее время ведутся широкие дискуссии по поводу использования или отказа от ископаемого топлива.

Как передает Report об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор по "COP29 Азербайджан" Эльнур Солтанов заявил в ходе мероприятия на тему "Формирование будущего: стратегическое предвидение", проходящего в Университете ADA.

"Наша основная задача создать атмосферу доверия в рамках COP29 и тем самым внести свой вклад в борьбу с изменениями климата. Это очень важно для нас и мы ждем успешных результатов", - заявил Э. Солтанов.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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Версия на английском языке Creating environment of trust within COP29 important - Chief Executive Officer of COP29
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "COP29 çərçivəsində etimad mühitinin yaradılması vacibdir"

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