Эльнур Солтанов: Таможенные органы могут направить часть доходов на экологические проекты

У таможенных органов больше возможностей для достижения энергоэффективности, чем у других структур.

У таможенных органов больше возможностей для достижения энергоэффективности, чем у других структур.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор COP29, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на мероприятии "Зеленая таможня - диалог ведущих таможенных официальных лиц" в рамках COP29.

По его словам, преимущество таможенных органов в решении экологических задач заключается в наличии стабильных источников дохода, в отличие от других государственных учреждений.

"Таможенные органы могут сыграть ключевую роль в реализации экологических проектов, направив часть своих доходов на охрану окружающей среды. Этот независимый источник финансирования является важным инструментом для зеленой трансформации", - сказал Солтанов.

Он отметил, что этот источник дохода также дает возможность осуществлять коммуникационную деятельность, направленную на общественность.

"Путешественники, въезжающие в страну, могут увидеть, что часть их платежей направляется на экологические проекты. Это станет эффективным инструментом для поддержки инициатив зеленой трансформации", - сказал депутат.