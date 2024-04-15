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Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны

Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны Азербайджан создаст новые возможности в плане реализации обязательств, взятых на себя в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
15 апреля 2024 г. 12:11
Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны

Азербайджан создаст новые возможности в плане реализации обязательств, взятых на себя в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор СОР29 Эльнур Солтанов на пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

"Роль Азербайджана не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны, наша страна также будет руководить переговорами на конференции. В этом смысле в ноябре этого года внимание всего мира будет приковано к Баку", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 CEO: Azerbaijan's role at COP29 won't be limited to mandate of host country
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Azərbaycan COP29 ilə bağlı yeni imkanlar yaradacaq"

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