Эльнур Солтанов: Роль Азербайджана на COP29 не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны

Азербайджан создаст новые возможности в плане реализации обязательств, взятых на себя в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан создаст новые возможности в плане реализации обязательств, взятых на себя в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор СОР29 Эльнур Солтанов на пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

"Роль Азербайджана не будет ограничиваться мандатом принимающей стороны, наша страна также будет руководить переговорами на конференции. В этом смысле в ноябре этого года внимание всего мира будет приковано к Баку", - сказал он.