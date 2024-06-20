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Солтанов: Ответственные за выбросы парниковых газов страны имеют возможности для их сокращения

Солтанов: Ответственные за выбросы парниковых газов страны имеют возможности для их сокращения Ответственные за парниковые газы страны имеют возможности для их сокращения, в отличие от развивающихся стран
COP29
20 июня 2024 г. 16:38
Солтанов: Ответственные за выбросы парниковых газов страны имеют возможности для их сокращения

Ответственные за выбросы парниковых газов страны имеют возможности для их сокращения, в отличие от развивающихся стран.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов сказал на панельной дискуссии в ходе 29-ой встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

Солтанов отметил, что в глобальной борьбе с изменением климата выделяются страны, которые исторически ответственны за большую часть выбросов парниковых газов.

"Любопытно, что именно эти развитые страны, развившиеся благодаря экономическим моделям, создающим значительное количество выбросов, также обладают ресурсами и технологиями для их сокращения. Это создает парадоксальную ситуацию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: İstixana qazlarının emissiyasına cavabdeh olan ölkələrin onları azaltmaq imkanı var

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