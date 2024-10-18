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Эльнур Солтанов опроверг слухи о том, что во время COP29 жителям запретят выходить из дома

Эльнур Солтанов опроверг слухи о том, что во время COP29 жителям запретят выходить из дома
COP29
18 октября 2024 г. 12:59
Эльнур Солтанов опроверг слухи о том, что во время COP29 жителям запретят выходить из дома

Эльнур Солтанов опроверг слухи о том, что во время COP29 жителям запретят выходить из дома

В период проведения конференции COP29 в Баку не планируется введение каких-либо ограничений на передвижение горожан.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"В рамках COP29 компетентные органы не планируют вводить ограничения или запреты, либо SMS-разрешения на выход граждан из дома", - сообщил он.

Солтанов призвал жителей не верить недостоверной информации и полагаться исключительно на официальные данные, предоставленные государственными учреждениями.

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Версия на английском языке COP29 executive director debunks rumors of lockdown during event in Baku
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: COP29 zamanı şəhər sakinlərinə evdən çıxmaqla bağlı məhdudiyyət qoyulmayacaq

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