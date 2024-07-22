Эльнур Солтанов: Встреча по COP29 на уровне переговорщиков пройдет в Шамахы

Очередная министерская встреча по COP29 после Китая продолжит свою работу в городе Шамахы.

Встреча по COP29 на уровне переговорщиков пройдет в Шамахы сразу после министерской встречи в Китае.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил в ходе презентации на тему "Солидарность ради зеленого мира - COP29" в рамках II Шушинского глобального медиафорума.

"Встреча на уровне министров в Китае очень важна. После нее пройдет встреча на уровне переговорщиков в Шамахы. Затем запланирована встреча в сентябре и далее встреча подготовительного комитета. Переговоры в рамках COP29 продолжаются успешно, и мы надеемся удержать этот ускоренный темп", - сказал Солтанов.

По его словам, основными вопросами повестки COP29 будут климатическое финансирование, 6-я статья Парижского соглашения, фонд потерь и ущерба, программы переходного этапа, глобальная адаптация, новая модель климатического финансирования.

"То, что у нас есть сегодня, этого не достаточно. Средств недостаточно, необходимы коллективные усилия. Мы должны быть нацелены на нулевой уровень выборов к 2050 году, ограничение потепления до 1,5 градусов Цельсия. Сегодня мы потребляем 97 млн баррелей нефти в сутки, к 2050 году необходимо снизить этот показатель до 25-30 млн баррелей. Потребление газа же необходимо снизить к 2050 году с нынешних 4 трлн кубометров до 1 трлн кубометров. Потребление угля – с 8 млрд тонн до 1 млрд тонн", - сказал Солтанов.