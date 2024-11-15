Эльнур Солтанов: Азербайджан укрепляет лидирующие позиции в региональной и глобальной энергетической политике

Азербайджан укрепляет свои лидирующие позиции в региональной и глобальной энергетической политике, предпринимая важные шаги в "зеленом" энергетическом переходе.

Азербайджан укрепляет свои лидирующие позиции в региональной и глобальной энергетической политике, предпринимая важные шаги в "зеленом" энергетическом переходе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на мероприятии на тему "Больше, чем производство: создание инфраструктуры для достижения целей энергетического перехода".

По его словам, Транскаспийский проект имеет особое значение в создании "зеленых" энергетических коридоров и направлен на создание новой энергетической инфраструктуры Азербайджана.

"В регионе существует много вопросов, связанных с управлением сетями, производящими электроэнергию из остаточного топлива. В настоящее время международный опыт управления энергосетями, работающими более чем на 50% на ископаемом топливе, недостаточно развит. Тем не менее, обширный опыт Азербайджана в области газовой и нефтяной инфраструктуры, а также развитая финансовая и инженерная база обеспечивают стране значительное преимущество в этом переходном процессе", - отметил он.

Э.Солтанов добавил, что, с учетом этого опыта Азербайджана, активно продолжается работа по созданию "зеленых" энергетических коридоров с Европой и Центральной Азией.

"Транскаспийский энергетический кабель, возможно, станет первой кабельной линией "зеленой" энергии, и реализация этого проекта станет важным поворотным моментом в региональной энергетической политике Азербайджана", - заявил он.