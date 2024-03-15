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Эльнур Алиев: Приоритет зеленого роста - демонстрация готовности Азербайджана принять у себя COP

Эльнур Алиев: Приоритет зеленого роста - демонстрация готовности Азербайджана принять у себя COP Проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали положительные результаты.
COP29
15 марта 2024 г. 12:38
Эльнур Алиев: Приоритет зеленого роста - демонстрация готовности Азербайджана принять у себя COP

Проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали положительные результаты.

Как передает Report, об этом на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, первой стала солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт в прошлом году.

"Наша цель к 2030 году генерировать до 5 гигаватт солнечной и другой экологически чистой энергии благодаря партнерству с ведущими мировыми компаниями, такими как Masdar и др. В будущем мы стремимся использовать потенциальные возобновляемые источники энергии как на суше, так и в Каспийском море, чтобы стать крупным экспортером экологически чистой энергии", - сказал он.

Чистая окружающая среда и зеленый рост являются одним из главных приоритетов национальной стратегии развития Азербайджана, отметил он, отметив это как готовность страны принять у себя СОP29.

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Версия на английском языке First deputy PM: Priority of green growth demonstrates Azerbaijan's readiness to host COP
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: “Yaşıl inkişaf"ın prioriteti Azərbaycanın COP-a ev sahibliyi etməyə hazır olduğunun nümayişidir

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