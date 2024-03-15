Эльнур Алиев: Приоритет зеленого роста - демонстрация готовности Азербайджана принять у себя COP

Проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали положительные результаты.

Проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали положительные результаты.

Как передает Report, об этом на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, первой стала солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт в прошлом году.

"Наша цель к 2030 году генерировать до 5 гигаватт солнечной и другой экологически чистой энергии благодаря партнерству с ведущими мировыми компаниями, такими как Masdar и др. В будущем мы стремимся использовать потенциальные возобновляемые источники энергии как на суше, так и в Каспийском море, чтобы стать крупным экспортером экологически чистой энергии", - сказал он.

Чистая окружающая среда и зеленый рост являются одним из главных приоритетов национальной стратегии развития Азербайджана, отметил он, отметив это как готовность страны принять у себя СОP29.