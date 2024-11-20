Эльмин Мамедов: Цель Азербайджана - создать эффективную систему регулирования, охватывающую экологические инициативы

18:04

Целью Азербайджана является создание эффективной системы регулирования, охватывающую экологические инициативы, в тесном сотрудничестве с авиационными организациями.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов на панельной дискуссии высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата" в рамках COP29.

По его словам, Азербайджан является верным партнером Парижского соглашения по климату.

"Как член Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мы привержены выполнению наших обязательств, особенно экологических, в соответствии с международными стандартами, требованиями и инициативами. Мы активно развиваем и укрепляем наши авиационные рамки для формирования эффективной политики, уделяя внимание экологической устойчивости и ответственности. Наша цель - создать эффективную регулирующую систему, охватывающую как краткосрочные, так и долгосрочные экологические инициативы на глобальном и региональном уровнях в тесном сотрудничестве с авиационными организациями. Мы привержены сокращению выбросов углерода и влияния международной авиации на изменение климата", - отметил он.