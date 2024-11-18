Эльмар Мамедов: На COP29 запущены ключевые инициативы, которые получили поддержку международных организаций

В рамках Дня развития человеческого потенциала на COP29 были запущены две ключевые инициативы, которые получили поддержку международных организаций.

В рамках Дня развития человеческого потенциала на COP29 были запущены две ключевые инициативы, которые получили поддержку международных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана, сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки COP29 Эльмар Мамедов на мероприятии "Инвестирование в навыки – важное обязательство по борьбе с изменением климата" в рамках COP29.

По его словам, о своей поддержке заявили ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, различные агентства ООН, а также три многосторонних банка развития.

"Среди них Азиатский и Исламский банки развития, также три фонда — Глобальный фонд, Зеленый климатический фонд и Фонд адаптации. Кроме того, мы приняли важный документ – Руководящие принципы климатической устойчивости для человеческого развития", - подчеркнул он.