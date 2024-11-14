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Эльмар Мамедов: Азербайджан призывает страны CAREC поддержать инициативы COP29

Эльмар Мамедов: Азербайджан призывает страны CAREC поддержать инициативы COP29 17:34
COP29
14 ноября 2024 г. 17:56
Эльмар Мамедов: Азербайджан призывает страны CAREC поддержать инициативы COP29

Наследие COP29 и партнерство в рамках программы Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС, CAREC) в области климата, инноваций и торговли являются ключевыми направлениями развития для стран-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления экономического сотрудничества МИД Азербайджана, сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки дня COP29 Эльмар Мамедов на встрече министров по партнерству ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле в рамках COP29.

"Мы уже представили очень амбициозную и всестороннюю повестку дня COP29: 14 глобальных и 8 региональных инициатив. Я хотел бы пригласить страны-члены CAREC присоединиться и поддержать эти инициативы", - подчеркнул он.

Э.Мамедов также особо отметил важность Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT): "Сегодня мы успешно запустили диалог BICFIT. Уверен, что Партнерство CAREC по климатическим инновациям и торговле будет действовать как региональное наследие и дополнит реализацию диалога BICFIT. Благодарю Азиатский банк развития за сотрудничество в разработке всех этих инициатив в период председательства COP29. Приглашаю все страны-участницы поддержать глобальные инициативы председательства COP29".

В настоящее время программа CAREC объединяет 11 стран: Азербайджан, Афганистан, Грузия, Китай, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан.

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Версия на английском языке Azerbaijani diplomat invites CAREC countries to join COP29 initiatives
Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədov: "CAREC ölkələrini COP29 təşəbbüslərinə qoşulmağa dəvət edirəm"

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