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Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата

Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата Решение провести конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку после переговоров в Дубае признано стратегическим шагом, разрешившим геополитический тупик в отношении места проведения саммита ООН по климату в 2024 году.
COP29
13 января 2024 г. 11:45
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата

Решение провести конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку по итогам COP28 в Дубае стало стратегическим шагом, разрешившим геополитический тупик по выбору страны-хозяйки очередной сессии, о чем стороны никак не могли договориться.

Об этом Report заявил президент кенийского НПО Consortium of Grassroots по защите окружающей среды Элиуд Эмери.

Он напомнил, что почти 200 стран, в том числе Армения, выразили одобрение выбора Азербайджана в роли организатора очередной сессии в этом году.

"В ответ на критику отдельных участников, выступающих против проведения климатических конференций нефтедобывающими странами, Азербайджан демонстрирует свою приверженность "зеленой" повестке с инвестициями в ветровую и солнечную энергетику. Также важны усилия по прокладке электрического кабеля под Черным морем для передачи "зеленой" энергии, произведенной на ветростанциях на Каспии, в Европу. Азербайджан на самом деле предан этой идее и стремится к ее достижению", - отметил он.

Согласно международным данным, в том числе статистическому обзору BP за 2021 год, запасы природного газа в Азербайджане оцениваются в 2,5 трлн кубометров. Выбросы парниковых газов при сжигании природного ниже, чем угля и других видов ископаемого топлива нефти. А Азербайджан - страна, котора производит и экспортирует газ, признанны в мире в качестве переходного топлива от традиционной к возобновляемой энергетике, сказал президент кенийского НПО, выражая поддержку Азербайджану в качестве страны-организатора COP29.

Элиуд Эмери подчеркнул важность участия таких стран как Азербайджана в коалиции по борьбе с изменением климата и мирной повесткой дня : "Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что страны-экспортеры нефти должны подавать пример и находится в авангарде энергоперехода, и проведение COP в них дополнительный стимул для этого, а не парадокс".

По его словам, основными темами для обсуждения на COP29 должны быть законы о биоразнообразии, наука об Арктике, гидросфера, международная климатическая дипломатия, а также изменение климата и общественное здравоохранение.

"Средства на реагирование на изменение климата должны предоставляться негосударственным субъектам, а не правительствам, чтобы мы могли отслеживать и видеть соотношение цены и качества при реализации резолюций, которые согласовываются каждый год, чтобы мы могли проводить аудит прогресса, чтобы мы могли видеть эффекты и результаты проводимых мероприятий", - добавил Э.Эмери.

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Версия на азербайджанском языке Eliud Emeri: “Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etməklə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə liderliyi öz üzərinə götürəcək”

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