Эльчин Зейналов: Азербайджан применяет различные механизмы поддержки фермеров

16:37

Азербайджан заинтересован в использовании глобальных платформ для усиления поддержки устойчивости сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов на панельной дискуссии "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

По его словам, инвестиции в климатически устойчивое сельское хозяйство имеют важное значение для защиты природных ресурсов и построения устойчивого будущего.

"Фермерам необходима всесторонняя поддержка для адаптации к климатическим изменениям и обеспечения продуктивности и устойчивости их хозяйств. Поддержка фермеров во внедрении новых технологий и климатически разумных практик имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности. В Азербайджане существуют различные механизмы поддержки фермеров в переходе к более устойчивым и эффективным методам земледелия. Наряду с финансовыми механизмами, действует Аграрный страховой фонд для защиты хозяйств от рисков, связанных с природными бедствиями".