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Эльчин Зейналов: Азербайджан применяет различные механизмы поддержки фермеров

Эльчин Зейналов: Азербайджан применяет различные механизмы поддержки фермеров 16:37
COP29
19 ноября 2024 г. 17:46
Эльчин Зейналов: Азербайджан применяет различные механизмы поддержки фермеров

Азербайджан заинтересован в использовании глобальных платформ для усиления поддержки устойчивости сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов на панельной дискуссии "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

По его словам, инвестиции в климатически устойчивое сельское хозяйство имеют важное значение для защиты природных ресурсов и построения устойчивого будущего.

"Фермерам необходима всесторонняя поддержка для адаптации к климатическим изменениям и обеспечения продуктивности и устойчивости их хозяйств. Поддержка фермеров во внедрении новых технологий и климатически разумных практик имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности. В Азербайджане существуют различные механизмы поддержки фермеров в переходе к более устойчивым и эффективным методам земледелия. Наряду с финансовыми механизмами, действует Аграрный страховой фонд для защиты хозяйств от рисков, связанных с природными бедствиями".

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Версия на азербайджанском языке Elçin Zeynalov: "Azərbaycan qlobal platformalardan tam istifadədə maraqlıdır"

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