Эльчин Амирбеков обсудил с высокопоставленными британскими чиновниками COP29

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Великобританию обсудил с рядом высокопоставленных лиц этой страны COP29.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Великобританию обсудил с рядом высокопоставленных лиц этой страны COP29.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Х посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Элин Сулейманов.

"В рамках рабочего визита представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с советником по национальной безопасности Соединенного Королевства Тимом Бэрроу, государственным министром Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Стивеном Доти, членами парламента и другими высокопоставленными лицами, на которых обсуждались азербайджано-британские двусторонние отношения, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также COP29. В своем выступлении в Chatham House (британский аналитический центр в области международных отношений - ред.) он также рассказал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и COP29", - говорится в публикации.