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Эксперты обсудили будущее рынка труда на COP29

Эксперты обсудили будущее рынка труда на COP29 Эксперты обсудили будущее рынка труда на COP29
COP29
14 ноября 2024 г. 17:23
Эксперты обсудили будущее рынка труда на COP29

В рамках конференции COP29 на павильоне Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) состоялась дискуссия высокого уровня, посвященная презентации "Глобального индекса устойчивости рынка труда – 2024".

Как передает Report, ключевой темой обсуждения стали вызовы, с которыми столкнется рынок труда в ближайшем будущем.

"От 80% до 85% профессий завтрашнего дня еще не существуют. Проблема сегодняшнего образования в том, что мы учим нашу молодежь знаниям, которые могут устареть в будущем", - отметил генеральный директор ИСЕСКО Салим Аль-Малик.

По его словам, зеленая экономика – один из способов решения проблем завтрашнего дня. Поэтому основное внимание следует уделять обеспечению детей "зеленым" образованием, продвижению его ценностей и преимуществ.

"ИСЕСКО запустила платформу для повышения устойчивости, которая призвана развивать различные инструменты экологической устойчивости и профессионального наращивания потенциала в области борьбы с изменением климата", - добавил доктор Аль-Малик.

Генеральный директор Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азар Байрамов подчеркнул, что цель центра - помогать странам в решении проблем, связанных с трудом, в том числе в разработке трудовых стандартов и социальных реформ. "Малым и средним предприятиям необходимо больше обучения навыкам, связанным с профессиями будущего, в то время как странам необходимо проводить политику, облегчающую переход молодежи и женщин к новым профессиям, особенно в областях, связанных с борьбой с изменением климата", - отметил он.

Старший партнер британской компании Whiteshield Фади Фаррар считает, что рынок труда должен регулироваться национальной политикой, сочетающей инвестиции, инновации и образовательные стратегии. В свою очередь главный экономист Whiteshield Раед Сафади представил "Глобальный индекс устойчивости рынка труда", определив его как способность рынков труда выдерживать временные потрясения.

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Версия на азербайджанском языке COP29-da əmək bazarının gələcəyi müzakirə edilib
Версия на английском языке Experts discuss future of labor market at COP29

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