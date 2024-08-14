Эксперты из Африки призывают к справедливому финансированию борьбы с изменением климата

Климатические эксперты из Африки намерены обсудить вопросы финансирования, которые станут основной повесткой дня на предстоящей в ноябре в Баку климатической конференции СОР29.

Климатические эксперты из Африки намерены обсудить вопросы финансирования, которые станут основной повесткой дня на предстоящей в ноябре в Баку климатической конференции СОР29.

Как передает Report, об этом пишет журнал EnviroNews Nigeria.

Встреча Африканской группы переговорщиков по климату стартует в столице Кении Найроби сегодня и завершится 16 августа.

В преддверии мероприятия также состоялась консультативная встреча, в ходе которой эксперты обсудили важные вопросы формирования климатического финансирования для стран Африки.

Так, эксперты подчеркнули, что развитые страны должны выделить развивающимся не менее 5,9 трлн долларов США к 2030 году с учетом растущих потребностей и приоритетов, необходимости адаптации, смягчения последствий, обеспечения справедливого энергоперехода, а также возмещения потерь и ущерба.

Эксперты также призвали развитые страны не срывать климатические переговоры в этом году дискуссиями о взносах и донорах, и сфокусироваться на своих обязательствах в рамках Парижского соглашения по финансированию климатических действий.

Климатический эксперт Самсон Мбеве в свою очередь отметил, что Новая коллективная количественная цель по финансированию (New Collective Quantified Goal on Climate Finance – NCQG) с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран должна отказаться от долговых инструментов, особенно от тех, которые маскируются под климатическое финансирование.

"Развивающиеся страны остро нуждаются в грантах, особенно для адаптации. Кредиты любого рода потребуют более высокой степени льготности. Поскольку многие развивающиеся страны уже обременены значительными долгами, увеличение долга за счет "климатического финансирования" может скорее усугубить ситуацию, нежели помочь.

Мы также должны помнить, что развитые страны обязаны помогать тем, кто больше всего пострадал от изменения климата. NCQG должна сосредоточиться на справедливых и устойчивых решениях, которые действительно нацелены на поддержку глобальных усилий, без дополнительной финансовой нагрузки", - приводит издание его слова.