Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования

Солнечная и ветряная энергия является самым доступным и в то же время самым перспективным направлением энергетики на сегодняшний день.

Климатическая конференция COP29 должна сформировать новые цели в вопросе энергоперехода и усилить акцент на ускорении зеленого перехода в развивающихся странах.

Об этом Report сказал признанный авторитет в области устойчивого финансирования, основатель D.A.Carlin and Company Дэвид Карлин.

По его словам, возобновляемые источники энергии обеспечат человечеству зеленый переход и электрификацию отраслей, традиционно использующих ископаемые виды топлива. При этом он отметил, что солнечная и ветряная энергия является самыми доступными и в то же время наиболее перспективными направлениями энергетики.

Карлин выразил готовность сотрудничеству с Азербайджаном в области устойчивого развития.

"Мы сотрудничаем с правительствами по всему миру и хотели бы сотрудничать с Азербайджаном в области устойчивого развития", - сказал он.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящего СОР29 в ноябре в Баку, Карлин подчеркнул, что ждет прогресса в вопросах новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования (NCQG).

"Я хотел бы видеть в окончательном документе [конференции] более четкие формулировки относительно планов перехода от ископаемого топлива и уточнений по поводу углеродных рынков, чтобы убедиться в их надежности и устойчивости. Также необходимо усилить акцент на ускорении зеленого перехода в развивающихся странах" - , сказал Карлин.

Эксперт отметил, что борьба с изменением климата требует кооперации международного сообщества.

"Изменение климата – это глобальный вызов, который требует глобального сотрудничества. У каждой страны в мире есть свои уникальные обстоятельства климатических изменений, которые необходимо учитывать", - подытожил он.