О нас

Эксперт ООН: Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах очень велика

Эксперт ООН: Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах очень велика Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах достаточно велика, и для их сокращения необходимы инвестиции в сектор.
COP29
20 ноября 2024 г. 11:29
Эксперт ООН: Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах очень велика

Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах достаточно велика, и для их сокращения необходимы инвестиции в сектор.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель офиса ООН в Азербайджане Хуршид Рустамов на мероприятии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия СВМДА и его государств-членов, а также региональных организаций Азии" в рамках COP29.

"По данным Международного энергетического агентства, на долю международных грузоперевозок, включая воздушные, железнодорожные, морские и автомобильные перевозки, приходится около 8% глобальных выбросов, а с учетом складов и портов - 11%. Среди видов транспорта наибольшие выбросы производят автомобильные грузоперевозки", - отметил он.

Рустамов подчеркнул, что для повышения экологической устойчивости необходима специальная транспортная политика, которая может существенно повысить эффективность и результативность транспортных коридоров.

Он отметил важность расширения инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры и флота для улучшения возможностей мультимодального управления и лучшей интеграции с сетями железных и автомобильных дорог.

Рустамов особо подчеркнул важность перехода на "зеленое топливо" в грузовом транспорте, портах и логистических терминалах для достижения нулевых выбросов в грузовом секторе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN expert: International freight has huge share in global emissions
Версия на азербайджанском языке BMT-nin eksperti: “Qlobal emissiyalarda beynəlxalq yüklərin payı çox böyükdür”

Другие новости из категории

Дион Джордж: Необходимо довести климатическое финансирование до $1,3 трлн в год для решения имеющихся вызовов
Дион Джордж: Необходимо довести климатическое финансирование до $1,3 трлн в год для решения имеющихся вызовов
20 ноября 2024 г. 13:01
Азербайджан разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству
Азербайджан разрабатывает дорожную карту по зеленому строительству
20 ноября 2024 г. 13:00
Сергей Ковальчук: Охрана природы – важное условие развития туризма
Сергей Ковальчук: Охрана природы – важное условие развития туризма
20 ноября 2024 г. 12:57
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Ингер Андерсен: Необходимо уделять внимание энергоэффективности и климатической устойчивости зданий
Ингер Андерсен: Необходимо уделять внимание энергоэффективности и климатической устойчивости зданий
20 ноября 2024 г. 12:49
Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата
Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата
20 ноября 2024 г. 12:49
Ле Конг Тхань: Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства
Ле Конг Тхань: Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства
20 ноября 2024 г. 12:45
Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту
Рашад Набиев: В Баку 90% жителей будут иметь доступ к общественному транспорту
20 ноября 2024 г. 12:38
Казахстан планирует к 2030 году довести долю электрических и гибридных транспортных средств до 30%
Казахстан планирует к 2030 году довести долю электрических и гибридных транспортных средств до 30%
20 ноября 2024 г. 12:37
Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе
Энрике Очоа: Мир быстрыми темпами движется к климатической катастрофе
20 ноября 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi