Эксперт ООН: Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах очень велика

Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах достаточно велика, и для их сокращения необходимы инвестиции в сектор.

Доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах достаточно велика, и для их сокращения необходимы инвестиции в сектор.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель офиса ООН в Азербайджане Хуршид Рустамов на мероприятии "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия СВМДА и его государств-членов, а также региональных организаций Азии" в рамках COP29.

"По данным Международного энергетического агентства, на долю международных грузоперевозок, включая воздушные, железнодорожные, морские и автомобильные перевозки, приходится около 8% глобальных выбросов, а с учетом складов и портов - 11%. Среди видов транспорта наибольшие выбросы производят автомобильные грузоперевозки", - отметил он.

Рустамов подчеркнул, что для повышения экологической устойчивости необходима специальная транспортная политика, которая может существенно повысить эффективность и результативность транспортных коридоров.

Он отметил важность расширения инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры и флота для улучшения возможностей мультимодального управления и лучшей интеграции с сетями железных и автомобильных дорог.

Рустамов особо подчеркнул важность перехода на "зеленое топливо" в грузовом транспорте, портах и логистических терминалах для достижения нулевых выбросов в грузовом секторе.