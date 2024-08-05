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Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем

Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем Я ожидаю, что на СОР29 будет признана жизненно важная роль фермеров, а также их активное участие в усилиях по смягчению последствий изменения климата.
COP29
5 августа 2024 г. 12:10
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем

Климатически устойчивые методы ведения аграрных работ могут способствовать повышению экономического благосостояния мелких фермеров. При этом сами фермеры играют важную роль в смягчении последствий климатических изменений.

Об этом Report сказал эксперт по климатически оптимизированному сельскому хозяйству (КОСХ) из Университета Ланьчжоу (Китай) Аднан Аршад.

По его мнению, подобные технологии могут оказать весьма положительное влияние на небольшие хозяйства в развивающихся странах, одной из которых является Азербайджан. Эксперт отметил, что фермеры являются наиболее уязвимым к негативным последствиям изменения климата слоем населения.

"Повышая производительность и диверсифицируя источники дохода, эти методы создают возможность для получения дохода и сокращения бедности", - сказал он.

Аршад отметил, что для предпринимателей - аграриев необходима информационная, финансовая и институциональная поддержка.

"Эти методы поддержки смогут помочь мелким фермерам лучше адаптироваться к климатоустойчивым практикам", - подчеркнул Аршад.

Одной из платформ для обмена подобным опытом являются сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР).

Говоря о COP-29, который в ноябре 2024 года пройдет в Баку, А. Аршад подчеркнул, что хотел бы видеть, что стороны больше внимания уделили проблемам фермеров и их роли в борьбе с последствиями изменения климата.

"На предстоящем СОР29 должна быть признана жизненно важная роль фермеров и их активное участие в усилиях по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: COP29-da iqlim problemlərinin yumşaldılmasında fermerlərin mühüm rolu qəbul edilməlidir
Версия на английском языке COP29 must acknowledge farmers' crucial role in mitigating climate issues, expert says

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