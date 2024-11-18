Эксперт: На долю Африки приходится лишь 2% глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику

На долю Африки, где проживает 20% населения мира, приходится лишь 2% глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику, и это неравенство должно быть устранено.

На долю Африки, где проживает 20% населения мира, приходится лишь 2% глобальных инвестиций в возобновляемую энергетику, и это неравенство должно быть устранено.

Об этом Report сообщил находящийся в Баку для участия на COP29 эксперт действующей в Кении экологической организации Power Shift Africa, доцент Университета Денисона США и президент Института глобального устойчивого процветания Фадель Кабуб.

По его словам, хотя африканский континент и обладает огромным потенциалом в плане солнечной и других возобновляемых источников энергии, он остается в стороне от глобального энергетического перехода.

Эксперт добавил, что расширение энергетического потенциала континента должно быть нацелено на обеспечение каждого современной и устойчивой энергией в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР7): "Если мы хотим внести реальные изменения в глобальный энергетический переход, инвестиции и поддержка должны быть направлены на африканский континент. Африка в этом процессе должна лидировать и сыграть главную роль в глобальной энергетической революции".