Эксперт: На COP29 будут приняты более гибкие и адаптивные финансовые механизмы

12:12

Азербайджан объявил о создании Фонда действий по климатическому финансированию (İMFF) с целью инвестиций в климатические действия в развивающихся странах. İMFF будет предоставлять гарантии по соглашениям о покупке будущей продукции малых и средних производителей в сфере возобновляемой энергетики, а также выплачивать компенсацию первичных капитальных потерь для "зеленых" промышленных проектов. Кроме того, фонд сосредоточится на продовольственном и сельскохозяйственном секторах для защиты основных средств существования населения и достижения "нулевых" выбросов. Планируется, что доходы от проектов будут реинвестированы в фонд.

Эксперт по возобновляемой энергетике Орхан Керимзаде заявил Report, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, ожидается прогресс по вопросу нового климатического финансирования (Новая коллективная количественная цель) с акцентом на социально-экономические и финансовые потребности развивающихся стран.

Он подчеркнул, что на конференции особое внимание будет уделено увеличению финансовой помощи, справедливому распределению средств между странами, наиболее пострадавших от негативных последствий изменения климата, а также укреплению финансовых механизмов, способствующих адаптации и восстановлению этих стран.

"Развитые страны взяли на себя обязательство выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов США ежегодно, начиная с 2020 года. Однако, эта цель не была полностью реализована. На COP29 планируется пересмотр данного обязательства и создание более действенных механизмов контроля за его выполнением", - заявил Керимзаде.

Он отметил, что одной из ключевых тем обсуждения на COP29 станет доступность климатического финансирования.

"Развивающимся странам необходимо обеспечить более оперативный и равноправный доступ к этим финансовым ресурсам. Также важно сбалансировать финансовые потоки и сосредоточить внимание на расходах, связанных с адаптацией. В настоящее время финансовые средства в основном направлены на развитие низкоуглеродных технологий, но для развивающихся стран важно, чтобы они распределялись равномерно, как на меры адаптации, так и на меры по обеспечению устойчивости", - сказал Керимзаде.

В этой связи эксперт выделил несколько важных шагов:

1. Усилить прозрачность климатического финансирования и сократить бюрократические преграды.

2. Создать особые финансовые механизмы для небольших островных государств и наименее развитых стран, чтобы обеспечить им доступ к необходимым ресурсам.

3. Стимулировать и поощрять более активное участие частного сектора в финансировании борьбы с изменением климата.

Эксперт прогнозирует, что на COP29 будут приняты более гибкие и адаптивные финансовые механизмы, которые обеспечат соответствие деятельности Многосторонних банков развития (Multinational Development Banks - MDB) климатической повестке дня.

"На COP29 основной темой для обсуждения станет реформа Многосторонних банков развития в контексте борьбы с изменением климата и финансовой поддержки развивающихся стран. Важно, чтобы эти реформы были более глубокими и способствовали интеграции Многосторонних банков развития (MDB) в рынки "зеленого" финансирования. Это поможет привлечь больше инвестиций в климатические проекты и направить частный сектор в правильное русло", – отметил Керимзаде.

Он также обратил внимание на необходимость активного участия в процессе "справедливого энергоперехода". По его словам, один из ключевых аспектов - готовность частного сектора активно участвовать в этом процессе и брать на себя больше обязательств.

Этот переход требует особого внимания к социальным аспектам, таким как сохранение рабочих мест и создание новых возможностей для трудоустройства, особенно при переходе от традиционных источников энергии к низкоуглеродным технологиям. На COP29 ожидается расширение программ поддержки, направленных на увеличение участия как правительств, так и частного сектора в этом процессе".

Эксперт резюмировал, что эффективная борьба с изменением климата должна быть справедливой для всех участников и способствовать сохранению природы. При этом основная ответственность за этот процесс лежит на развитых странах. Финансовые обязательства являются не только важным инструментом для оказания помощи в борьбе с изменением климата, но и средством преодоления неравенства.