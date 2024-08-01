Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата

Успех Китая по созданию климатически устойчивых агроэкосистем может послужить вдохновением для других стран, включая Азербайджан, которые сталкиваются с проблемами в области ирригации.

Успех Китая по созданию климатически устойчивых агроэкосистем может послужить хорошим примером для других стран, включая Азербайджан, которые сталкиваются с проблемами в области ирригации.

Об этом Report сказал эксперт по климатически оптимизированному сельскому хозяйству (КОСХ) из Университета Ланьчжоу Аднан Аршад.

Аршад назвал несколько конкретных способов, которые можно применить в странах с ирригационными проблемами, взяв в качестве примера Азербайджан.

По его мнению, внедрение водосберегающих методов орошения может помочь оптимизировать использование воды и сократить ее потери.

"Это включает в себя внедрение таких методов, как капельное орошение, дождевание. Такие методы доставляют воду непосредственно к корням растений, сводя к минимуму испарение и повышая эффективность использования", - сказал он.

Эксперт также выделил необходимость развития технологий по сбору воды, поощрения диверсификации и севооборота сельскохозяйственных культур, а также содействия программам по обмену знаний и обучению работе с агрокультурами.

"Важно адаптировать эти методы к конкретным условиям Азербайджана, учитывая климат, наличие воды, местные социально-экономические факторы", - сказал А. Аршад.

Говоря о своих ожиданиях на предстоящем СОР29, который пройдет в Баку, Аршад отметил важность увеличения финансирования КОСХ.

"Я ожидаю, что на предстоящем СОР29 будут определены приоритеты и обеспечены увеличения финансовых ресурсов для инициатив в области КОСХ. Это включает в себя финансирование исследований и разработок, наращивание потенциала, передачу технологий и инвестиции в устойчивые методы ведения сельского хозяйства, которые способствуют повышению адаптации к изменению климата", - заключил он.