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Экс-президент Латвии: COP29 очень важен для принятия важных для всех нас решений

Экс-президент Латвии: COP29 очень важен для принятия важных для всех нас решений В конце года в Азербайджане пройдет сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата –COP29, на которой будут обсуждаться вопросы и приниматься решения, влияющие на весь мир.
COP29
14 марта 2024 г. 13:29
Экс-президент Латвии: COP29 очень важен для принятия важных для всех нас решений

В конце года в Азербайджане пройдет сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29, на которой будут обсуждаться вопросы и приниматься решения, влияющие на весь мир.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила экс-президент Латвии и сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрайберг.

Она также отметила важность Глобального Бакинского форума, который стал важной площадкой для поиска решений многих мировых проблем.

"Проблемы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, волнуют весь мир. В этом году нашей основной темой стало "Восстановление разрозненного мира", то есть, что могут отдельные личности, люди, что могут сделать страны, чтобы исправить эти мировые проблемы, которые очевидно созданы самими же людьми", - добавил она.

По словам Вике-Фрайберги, ожидается, на этом форуме прозвучат предложения и идеи, которые затем будут представлены позже в 2024 году на других глобальных мероприятиях, где принимаются решения. "Это Саммит будущего ООН, СОР29, который пройдет позже в этом году в Баку", - сказала она.

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Версия на английском языке Latvian ex-president: 'COP29 is very important in terms of making decisions that will affect all of us'
Версия на азербайджанском языке Latviyanın eks-prezidenti: COP29 hamımıza təsir edəcək qərarların qəbulu baxımından çox əhəmiyyətlidir

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