Экс-президент Болгарии: Азербайджан на COP29 сыграет ключевую роль в достижении соглашения во имя будущего планеты

Азербайджан сыграет на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ключевую роль в достижении соглашения во имя будущего планеты.

Азербайджан сыграет на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ключевую роль в достижении соглашения во имя будущего планеты.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал экс-президент Болгарии, член Международного консультативного комитета Азербайджанского председательства на COP29 Росен Плевнелиев.

Он рассказал о встречах, проведенных в разных странах, отметив, что команды COP29 ведут переговоры по всему миру.

"Обсуждения ведутся с большими и малыми, богатыми и бедными странами. Когда принимаются решения о потенциальных глобальных соглашениях, все эти страны должны быть за столом. Азербайджан выполнит свою историческую миссию в плане борьбы с изменением климата, и у нас нет в этом никаких сомнений", - подчеркнул Р.Плевнелиев.

Дипломат отметил, что Азербайджан находится на пути принятия важных решений и выдвинул свои инициативы.

"Следует подчеркнуть, что Азербайджан занимает сильную позицию, поскольку в последние годы он председательствовал в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 стран и является крупнейшим политическим институтом, представляющим мировые государства после ООН.

Кроме того, Азербайджан вынес на повестку новые идеи, которые могут быть поддержаны всеми странами. Например, идея создать фонд, который будет помогать нуждающимся странам с новым методом управления и прозрачности, принадлежит Азербайджану. Речь идет не только об ориентации на финансовые вопросы. Самый важный нюанс, который Азербайджан поставит во главу угла, заключается в том, что все страны мира должны представить свои национальные цели по предотвращению глобального потепления", - заключил Росен Плевнелиев.