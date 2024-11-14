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Экс-премьер Великобритании: Правительства должны стимулировать бизнес и граждан к достижению климатических целей

Экс-премьер Великобритании: Правительства должны стимулировать бизнес и граждан к достижению климатических целей 18:23
COP29
14 ноября 2024 г. 18:44
Экс-премьер Великобритании: Правительства должны стимулировать бизнес и граждан к достижению климатических целей

Для достижения успешных результатов в борьбе с изменением климата необходимо действовать сообща.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на "Платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29", организованной совместно с Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) в рамках COP29.

"Совместные действия в рамках COP играют важную роль. Все конференции COP, направленные на борьбу с изменением климата, имеют огромное значение. При этом правительства должны активно стимулировать бизнес и граждан к достижению климатических целей. Достигнув этих целей, мы спасаем не только природу, но и само человечество," — подчеркнула она.

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Версия на английском языке UK ex-PM urges governments to incentivize businesses, citizens to achieve climate goals
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri iqlim dəyişikliyi ilə birgə mübarizəyə çağırıb

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