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Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность

Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность Снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную озабоченность в последние годы, и климатическая конференция COP29 поможет привлечь внимание к этому вопросу.
COP29
20 июня 2024 г. 10:47
Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность

Снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную озабоченность в последние годы, и климатическая конференция COP29 поможет привлечь внимание к этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-премьер Румынии Петре Роман, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

"Обмеление Каспийского моря в последние годы вызывает серьезную озабоченность. Высказываются различные мнения. Думаю, что необходимо найти решение этой проблемы и способы регулирования", - сказал он.

Роман отметил, что в настоящее время уровень воды в Каспийском море снизился примерно на два метра.

"В настоящее время водоемы во всем мире высыхают. Каспийское море не исключение. Для этого есть ряд причин. Во-первых, это уменьшение стока рек, впадающих в Каспийское море. Во-вторых, последствия глобального потепления. В закрытых бассейнах всегда заметно повышение или понижение уровня воды. В мире есть озера, где ситуация еще более плачевная. Именно река Волга предотвращает резкое снижение уровня воды на Каспии. Однако в последние годы уровень воды в Волге тоже падает. Думаю, что СОР29 поможет привлечь больше внимания к этой теме и найти решение", - сказал Петре Роман.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın keçmiş Baş naziri: Xəzərdə suyun səviyyəsi iki metr aşağı düşüb
Версия на английском языке Romania's former PM sounds alarm on Caspian Sea's dwindling water levels

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