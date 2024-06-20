Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность

Снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную озабоченность в последние годы, и климатическая конференция COP29 поможет привлечь внимание к этому вопросу.

Снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную озабоченность в последние годы, и климатическая конференция COP29 поможет привлечь внимание к этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-премьер Румынии Петре Роман, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

"Обмеление Каспийского моря в последние годы вызывает серьезную озабоченность. Высказываются различные мнения. Думаю, что необходимо найти решение этой проблемы и способы регулирования", - сказал он.

Роман отметил, что в настоящее время уровень воды в Каспийском море снизился примерно на два метра.

"В настоящее время водоемы во всем мире высыхают. Каспийское море не исключение. Для этого есть ряд причин. Во-первых, это уменьшение стока рек, впадающих в Каспийское море. Во-вторых, последствия глобального потепления. В закрытых бассейнах всегда заметно повышение или понижение уровня воды. В мире есть озера, где ситуация еще более плачевная. Именно река Волга предотвращает резкое снижение уровня воды на Каспии. Однако в последние годы уровень воды в Волге тоже падает. Думаю, что СОР29 поможет привлечь больше внимания к этой теме и найти решение", - сказал Петре Роман.