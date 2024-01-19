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Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем

Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем Рамочная конвенция ООН об изменении климата (COP) является важной платформой для решения глобальных экологических проблем
COP29
19 января 2024 г. 16:13
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP) является важной платформой для решения глобальных экологических проблем.

Об этом Report сообщила экс-министр охраны природных ресурсов и окружающей среды Сербии, международный консультант по вопросам экологии и изменения климата Анджелка Михайлов.

Пусть COP и Многосторонние экологические соглашения не являются идеальным инструментом для борьбы с климатическими изменениями, однако на сегодняшний день это лучшее, что имеется у международного сообщества, и потому следует вести активную подготовку к предстоящему COP-29, сказала Михайлов.

По ее словам цель проведения этих конференций - достижение консенсуса по важнейшим климатическим вопросам и принятие плана действий по борьбе с климатическими изменениями. При этом очередной СОР, который пройдет в этом году в Азербайджане, должен ответить на вопрос, как именно следует реализовать этот план действий и проработать финансовые механизмы для этого.

Профессор отметила, что для достижения согласованности действий и результатов, необходима готовность выслушивать аргументы участников и иметь желание достичь соглашения, поскольку на кону жизнь человечества, тесно связанная с окружающей средой и изменением климата.

Будучи ученым-экологом, Анджелка Михайлов убеждена, что в основе политических решений должны лежать научные исследования.

"198 стран обладают огромным потенциалом для рассмотрения хода выполнения Парижского соглашения, согласования решений, главной целью которых является обеспечение устойчивого будущего на планете", - считает она.

Михайлов отметила, что будущее благополучие человечества, которое будет проживать на пригодной для жизни планете, зависит не только от отказа от ископаемого топлива, но и от переосмысления ценности природных ресурсов.

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Версия на английском языке Ex-minister: COP important tool for int’l community to solve climate problems
Версия на азербайджанском языке Keçmiş nazir: “COP iqlim problemlərini həll etmək, beynəlxalq ictimaiyyət üçün mühüm vasitədir”

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