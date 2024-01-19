Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP) является важной платформой для решения глобальных экологических проблем.
Об этом Report сообщила экс-министр охраны природных ресурсов и окружающей среды Сербии, международный консультант по вопросам экологии и изменения климата Анджелка Михайлов.
Пусть COP и Многосторонние экологические соглашения не являются идеальным инструментом для борьбы с климатическими изменениями, однако на сегодняшний день это лучшее, что имеется у международного сообщества, и потому следует вести активную подготовку к предстоящему COP-29, сказала Михайлов.
По ее словам цель проведения этих конференций - достижение консенсуса по важнейшим климатическим вопросам и принятие плана действий по борьбе с климатическими изменениями. При этом очередной СОР, который пройдет в этом году в Азербайджане, должен ответить на вопрос, как именно следует реализовать этот план действий и проработать финансовые механизмы для этого.
Профессор отметила, что для достижения согласованности действий и результатов, необходима готовность выслушивать аргументы участников и иметь желание достичь соглашения, поскольку на кону жизнь человечества, тесно связанная с окружающей средой и изменением климата.
Будучи ученым-экологом, Анджелка Михайлов убеждена, что в основе политических решений должны лежать научные исследования.
"198 стран обладают огромным потенциалом для рассмотрения хода выполнения Парижского соглашения, согласования решений, главной целью которых является обеспечение устойчивого будущего на планете", - считает она.
Михайлов отметила, что будущее благополучие человечества, которое будет проживать на пригодной для жизни планете, зависит не только от отказа от ископаемого топлива, но и от переосмысления ценности природных ресурсов.