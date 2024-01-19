Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (COP) является важной платформой для решения глобальных экологических проблем

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP) является важной платформой для решения глобальных экологических проблем.

Об этом Report сообщила экс-министр охраны природных ресурсов и окружающей среды Сербии, международный консультант по вопросам экологии и изменения климата Анджелка Михайлов.

Пусть COP и Многосторонние экологические соглашения не являются идеальным инструментом для борьбы с климатическими изменениями, однако на сегодняшний день это лучшее, что имеется у международного сообщества, и потому следует вести активную подготовку к предстоящему COP-29, сказала Михайлов.

По ее словам цель проведения этих конференций - достижение консенсуса по важнейшим климатическим вопросам и принятие плана действий по борьбе с климатическими изменениями. При этом очередной СОР, который пройдет в этом году в Азербайджане, должен ответить на вопрос, как именно следует реализовать этот план действий и проработать финансовые механизмы для этого.

Профессор отметила, что для достижения согласованности действий и результатов, необходима готовность выслушивать аргументы участников и иметь желание достичь соглашения, поскольку на кону жизнь человечества, тесно связанная с окружающей средой и изменением климата.

Будучи ученым-экологом, Анджелка Михайлов убеждена, что в основе политических решений должны лежать научные исследования.

"198 стран обладают огромным потенциалом для рассмотрения хода выполнения Парижского соглашения, согласования решений, главной целью которых является обеспечение устойчивого будущего на планете", - считает она.

Михайлов отметила, что будущее благополучие человечества, которое будет проживать на пригодной для жизни планете, зависит не только от отказа от ископаемого топлива, но и от переосмысления ценности природных ресурсов.