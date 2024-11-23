Экономист: Проведение COP29 будет способствовать переходу Азербайджана к более зеленой экономике

10:08

Проведение в Баку конференции по климату COP29 будет способствовать трансформации к более зеленой экономики Азербайджана.

Об этом Report заявил экономист Рашад Гасанов.

По его словам, после COP29 транспортная система Азербайджана может претерпеть значительные изменения.

"Ожидается рост использования возобновляемых источников энергии и активное участие бизнеса в переработке и рациональном использовании воды. Это поможет решить проблемы с водоснабжением, повысит эффективность аграрного сектора и приведет к переходу на экологически чистый транспорт. Эти меры улучшат экологическую ситуацию и повысят уровень жизни населения, способствуя сохранению незагрязненных территорий", - считает эксперт.

Он отметил, что Азербайджан входит в число стран, сильно пострадавших от изменения климата. Засуха и снижение уровня Каспийского моря представляют серьезные риски для будущего страны. По его словам, обсуждение этих вопросов на COP29 способствует повышению осведомленности общества, но этого недостаточно. "Требуется комплексный подход к проблеме, поскольку только информационные кампании в рамках подобных мероприятий не решат вопросы, связанные с изменением климата. Необходим концептуальный подход", - подчеркнул Гасанов.

Экономист отметил, что обсуждения на COP29 и запланированные правительством меры могут способствовать формированию у местных жителей более ответственного отношения к окружающей среде.

Гасанов отметил, что оценить влияние COP29 на экологическую ситуацию в Азербайджане можно будет только в средне- и долгосрочной перспективе. "Государству следует продолжать последовательные меры по минимизации рисков в этой сфере. Важную роль здесь играет финансовая поддержка, поскольку такие инициативы требуют значительных затрат. Именно прямое участие государства станет ключом к успешной реализации экологических целей", - сказал он.

Экономист отметил, что в ближайшие месяцы ожидается внедрение устойчивых финансовых инструментов для бизнеса. Центральный банк активно работает над внедрением таксономии, что, по его словам, поможет создать эффективные механизмы для реализации проектов, способствующих устойчивому развитию.

"Кроме того, для нас важно обеспечить зеленую трансформацию микробизнеса. Поскольку эффективное использование природных ресурсов, создание и охрана зеленых зон, повторное использование воды, переход на возобновляемую энергию, применение концепция циркулярной экономики возможны в результате эффективной финансовой поддержки", - сказал эксперт.

Гасанов подчеркнул, что COP29 может создать хорошие возможности для внедрения современных методов в градостроительство, особенно в контексте восстановления освобожденных территорий.

"Важным остается вопрос, как эти темы будут учтены в дальнейшем развитии политики страны. Если будет предложена устойчивая политика, это может существенно повлиять на будущее экономическое развитие Азербайджана", - подытожил экономист.