Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29

Япония намерена и дальше развивать сотрудничество с Азербайджаном в области климатической прозрачности.

Япония намерена и дальше развивать сотрудничество с Азербайджаном в области климатической прозрачности.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила представитель Глобального бюро по окружающей среде Министерства окружающей среды Японии

Акико Маруо.

"Во-первых, мы хотели бы поздравить Азербайджан с успешным председательством на COP29. Что касается смягчения последствий изменения климата, важно уделять внимание Глобальной оценке, чтобы повысить амбиции сторон. Мы призываем все стороны установить общеэкономические цели по сокращению выбросов, которые соответствуют цели в 1,5 градуса и основаны на последних научных данных и включают все парниковые газы, секторы и категории. Также призываем страны, в частности, крупные экономики установить абсолютные показатели сокращения выбросов," - отметила она.

Акико Маруо подчеркнула, что в рамках COP29 Япония совместно с Азербайджаном организовала мероприятие Бакинской платформы по глобальной климатической прозрачности (BTP): "Мы будем продолжать сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении, чтобы обеспечить прозрачность в реализации климатических инициатив".

Она напомнила, что министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро во время COP29 в Баку провел двусторонние встречи с представителями многих стран с целью призвать их к повышению амбициозности Национальных климатических планов (NDCs).

"Мы удовлетворены тем, что на заключительном пленарном заседании COP29 была полностью утверждена статья 6 Парижского соглашения. Кроме того, у нас есть Механизм совместного кредитования (JCM), использующий рыночные инструменты для поощрения проектов по предотвращению изменения климата в 29 странах-партнерах, включая Азербайджан. Мы хотели бы сформировать дальнейшие проекты JCM в будущем", - сказала она.