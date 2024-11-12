Экоактивисты из Швейцарии, Канады и Великобритании провели акцию протеста на COP29 против китобойного промысла

Экоактивисты из Швейцарии, Канады и Великобритании провели акцию протеста на COP29 против глубоководной добычи и китобойного промысла.

Экоактивисты из Швейцарии, Канады и Великобритании провели акцию протеста на COP29 против глубоководной добычи и китобойного промысла.

Как сообщает Report, акция была организована в "зеленой зоне" COP29 инициативой FINS при поддержке международных организаций, активистов, фотографов и экспертов из разных стран.

Участники выразили свое глубокое беспокойство по поводу планов норвежского правительства начать разработку природных ресурсов в своих морских территориях, предоставив лицензии местным добывающим компаниям для проведения глубоководной добычи.

Это решение вызвало широкий резонанс, поскольку многие ученые со всего мира настоятельно призывают приостановить работы до проведения научных исследований для оценки возможных последствий. Территория, которую планируют использовать для добычи, сопоставима с размерами Великобритании и окажет влияние на водные экосистемы далеко за пределами норвежских границ.

"Мы обращаемся к правительству Норвегии с призывом прислушаться к более чем 800 международным ученым, которые подписали петицию против начала добычи в норвежских морях, и пересмотреть свои планы. Помимо этого, мы также призываем Норвегию остановить охоту на китов, которая, к сожалению, не только легализована, но и субсидируется государством. Квоты на отстрел китов продолжают расти; в этом году они увеличены более чем на 15% по сравнению с 2023 годом, и большинство мяса идет на производство корма для домашних животных.

Мы призываем международное сообщество поддержать наше обращение к правительству Норвегии и надеемся, что норвежский народ окажет давление на своих лидеров, чтобы защитить уникальные морские экосистемы и прекратить охоту на китов", - говорится в заявлении активистов.

ФОТО: Вугар Ханларов